FC Porto obrigado a vencer para se manter junto do Benfica

O FC Porto está obrigado a vencer hoje em casa do Boavista, no jogo que vai encerrar a 11.ª jornada da I Liga de futebol, para se manter na corrida ao primeiro lugar da prova, ocupado pelo Benfica.

Os ‘dragões’ viram o seu rival e atual campeão nacional ampliar para cinco pontos a sua vantagem na liderança da prova, depois de as ‘águias’ vencerem no sábado nos Açores o Santa Clara por 2-1, numa partida em que estiveram a perder.

No Bessa, a equipa de Sérgio Conceição tem noção das dificuldades que vai encontrar, já que o conjunto orientado por Lito Vidigal apenas perdeu um jogo, precisamente na última jornada, em casa do Vitória de Setúbal (1-0).

Além do dérbi portuense, a ronda conta mais quatro jogos, com destaque para os dois dérbis: receção do Sporting ao Belenenses e receção do Vitória de Guimarães ao Sporting de Braga.

Em Alvalade, o Sporting vai tentar regressar às vitórias depois do desaire em Tondela (1-0) e assim recuperar algum terreno para, pelo menos, o terceiro lugar, já que o Famalicão perdeu pontos nesta ronda, ao empatar no sábado 3-3 na receção ao Moreirense.

Em Guimarães, o dérbi minhoto vai colocar frente a frente duas equipas em momentos distintos no campeonato, com o Vitória a ocupar o quinto posto com 16 pontos e o Sporting de Braga mais abaixo, ao ser apenas 11.º com 12 pontos.

Resultados e programa da 11.ª jornada:

– Sexta-feira, 08 nov:

Desportivo das Aves – Gil Vicente, 1-2 (1-2 ao intervalo)

– Sábado, 09 nov:

Rio Ave – Vitória de Setúbal, 1-0 (1-0)

Santa Clara – Benfica, 1-2 (1-0)

Famalicão – Moreirense, 3-3 (2-0)

– Domingo, 10 nov:

Paços de Ferreira – Tondela, 15:00

Marítimo – Portimonense, 15:00

Sporting – Belenenses SAD, 18:30

Vitória de Guimarães – Sporting de Braga, 20:00

Boavista – FC Porto, 21:00