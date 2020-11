Desporto FC Porto no segundo lugar à condição após vencer Santa Clara Por

Um golo de Luis Díaz permitiu ao FC Porto derrotar esta tarde o Santa Clara, no Estádio de São Miguel, em jogo a contar para a oitava jornada da I Liga.

O colombiano apontou o único golo do encontro aos 45+1 minutos.

Com o triunfo, o FC Porto subiu provisoriamente ao segundo lugar, com 16 pontos, ficando a três do Sporting, que esta noite recebe o Moreirense.

Os dragões podem ser ultrapassados por SC Braga, que amanhã defronta o Farense, e Benfica, que na segunda-feira visita o Marítimo.