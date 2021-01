Desporto FC Porto no segundo lugar à condição após vencer Moreirense Por

O FC Porto derrotou esta noite o Moreirense, por 3-0, em jogo realizado no Estádio do Dragão, a contar para a 12.ª jornada da I Liga.

O marcador foi aberto por Sérgio Oliveira, de penálti, aos 22 minutos, com Toni Martínez a aumentar a vantagem, aos 88, e Evanilson a fechar a contagem, aos 90+1.

Com o triunfo, o FC Porto aproveitou o adiamento do jogo do Benfica com o Santa Clara e subiu ao segundo lugar, à condição, mantendo-se a quatro pontos do líder Sporting.