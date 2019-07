FC Porto no Algarve sem Óliver e com 29 jogadores

O FC Porto viajou hoje para Lagos sem o médio espanhol Óliver Torres, com uma comitiva de 29 futebolistas em que Marega também é baixa, por ter estado ao serviço da seleção do Mali, na Taça das Nações Africanas (CAN2019).

Para o estágio no Algarve, em que vai disputar três jogos e vai decorrer até 24 de julho, o treinador Sérgio Conceição conta com os reforços Marcano, Saravia, Luís Díaz, Nakajima e Zé Luís.

O médio espanhol Óliver já não integra este estágio, num momento em que poderá estar por horas a sua ida para o Sevilha, clube em que reencontrará o treinador Julen Lopetegui, com quem trabalhou nos ‘azuis e brancos’.

No Algarve, os ‘dragões’ têm um particular agendado na terça-feira (20:30) com o Fulham, equipa que desceu ao ‘Championship’, e irão participar na Copa Ibérica, diante do Bétis, na sexta-feira, e no domingo com o Getafe ou Portimonense.

A apresentação aos sócios está marcada para 27 de julho, frente ao Mónaco, treinado pelo português Leonardo Jardim, no Estádio do Dragão, no Porto.

Lista dos 29 convocados:

– Guarda-redes: Vaná, Diogo Costa e Mouhamed Mbaye.

– Defesas: Marcano, Osorio, Saravia, Tomás Esteves, Diogo Queirós, Diogo Leite, Manafá, Pepe e Alex Telles.

– Médios: Bruno Costa, Danilo, Loum, Romário Baró, Otávio e Sérgio Oliveira.

– Avançados: Aboubakar, Luis Díaz, Nakajima, Zé Luís, Fábio Silva, Jesús Corona, Galeno, André Pereira, Soares, Madi Queta e Fernando Andrade.