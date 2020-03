Desporto FC Porto na liderança quatro meses depois após novo deslize do Benfica Por

O FC Porto regressou na segunda-feira ao topo da Liga, quatro meses depois de ter sido ultrapassado pelo Benfica, graças à vitória fora frente ao Santa Clara e ao empate caseiro das ‘águias’ contra o Moreirense.

Na deslocação aos Açores, em jogo relativo à 23.ª jornada, o FC Porto venceu a equipa da casa com dois golos sem resposta e somou a sexta vitória consecutiva para o campeonato, com os defesas Wilson Manafá (37 minutos) e Iván Marcano (76) a apontarem os golos que catapultam os ‘azuis e brancos’ para a liderança do campeonato (59 pontos).

Em sentido inverso, o Benfica, que seguia no primeiro lugar desde o final de outubro de 2019, isto é, há 14 jornadas, cedeu um inesperado empate caseiro com o Moreirense, e caiu para o segundo posto, ficando agora um ponto atrás dos ‘dragões’.

E o desfecho da partida na Luz até poderia ter sido pior para os ‘encarnados’, que se viram em desvantagem desde o minuto 67, quando o angolano Fábio Abreu marcou pelo quinto jogo consecutivo (já leva nove golos apontados na Liga), mas Pizzi alcançou o empate já em tempo de compensação (90+1).

O número 21 do Benfica, que já tinha falhado um penálti no arranque da segunda parte, permitiu num primeiro momento a defesa do guarda-redes brasileiro Mateus Pasinato ao seu remate da marca dos 11 metros, mas, à segunda, fez o golo de recarga, que permitiu ao clube lisboeta arrecadar um ponto, festejando o seu 13.º golo no campeonato.

De resto, o Benfica perdeu oito pontos nas últimas quatro jornadas – a que se soma a eliminação da Liga Europa pelos ucranianos do Shakhtar Donetsk – e o cenário em que se encontrava antes da deslocação ao Estádio do Dragão, há cerca de um mês, alterou-se completamente.

É que, se nessa ocasião, em caso de vitória, as ‘águias’ poderiam ficar com uma vantagem de 10 pontos sobre o FC Porto, a realidade é que a formação treinada por Sérgio Conceição venceu o ‘clássico’ e os três jogos que se seguiram para a Liga, e, face à queda livre do rival em igual período, ascendeu mesmo à liderança do campeonato.

Ainda assim, e apesar da má fase do Benfica, o terceiro classificado está longe, uma vez que o Sporting de Braga segue com 43 pontos, a 15 dos ‘encarnados’.

Certo é que a luta pelo título em Portugal está ao rubro, quando faltam disputar 11 jornadas, e FC Porto e Benfica voltam a entrar em ação dentro de cinco dias. A próxima ronda deste duelo está marcada para sábado, com o novo líder, FC Porto, a receber o Rio Ave, e com o Benfica a deslocar-se ao terreno do Vitória de Setúbal.

Quanto à 23.ª jornada, a mesma fica fechada na terça-feira, com o Famalicão (sétimo classificado com 33 pontos) a receber o Sporting (quarto com 39 pontos).