Desporto FC Porto-Moreirense, Montalegre-Benfica e Sporting-Rio Ave na Taça de Portugal Por

FC Porto-Moreirense, Montalegre-Benfica e Sporting-Rio Ave. Eis a próxima etapa dos grandes na Taça de Portugal, determinou o sorteio, que ditou ainda um Boavista-Vitória Sport Club. O Desportivo das Aves, detentor do troféu, recebe o Desportivo de Chaves.

As equipas qualificadas para os oitavos de final da Taça de Portugal de futebol conheceram hoje os adversários na quinta eliminatória, num sorteio realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O Benfica desloca-se ao terreno da única equipa do Campeonato de Portugal ainda em prova. FC Porto e Sporting jogam em casa, mas com adversários do primeiro escalão.

Destaque ainda para o Boavista-Vitória Sport Club, um encontro de grande rivalidade.

Veja o quadro de jogos:

Boavista-Vitória Sport Club

Leixões-Tondela

Montalegre-Benfica

Vitória de Setúbal-Sporting de Braga

Desportivo das Aves-Desportivo de Chaves

Feirense-Paços de Ferreira

Sporting-Rio Ave