Desporto FC Porto iguala recorde do Benfica de Jesus e reforça liderança da Liga

O FC Porto registou a 18.ª vitória consecutiva, em todas as competições, e igualou a marca do Benfica de 2010/11, então orientado por Jorge Jesus.

Na receção ao Nacional, a contar para a 16.ª jornada da Liga, os dragões colocaram-se em vantagem por Brahimi, aos 32.

Seis minutos volvidos, Corona ‘inventou’ o segundo, que ofereceu a Soares.

O brasileiro ainda faria o bis, mesmo no final da primeira parte, mas o lance foi de pronto anulado por fora de jogo.

Ferido no orgulho, o Nacional fez questão de relançar o jogo, por Rochez, aos 40.

Os adeptos portistas só descansaram aos 57, com o tento de Brahimi.

O jogo ficou ainda marcado pela lesão de Rosic, que assustou as bancadas, e pela estreia do reforço de inverno do FC Porto, Fernando Andrade.

Com o triunfo e a derrota do Sporting em Tondela, os dragões reforçaram o comando da Liga, somando mais seis pontos do que o segundo classificado, que agora é o Sporting de Braga.

E o próximo jogo do campeão nacional é… em Alvalade, com o Sporting, no sábado.