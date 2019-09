FC Porto iguala Benfica na liderança provisória ao vencer Santa Clara

O FC Porto venceu hoje na receção ao Santa Clara por 2-0, em jogo da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, e igualou pontualmente o Benfica na liderança, um dia antes de o Famalicão visitar o Sporting.

O cabo-verdiano Zé Luís marcou pela sexta vez no campeonato, igualando Pizzi na lista de melhores marcadores, aos 15 minutos, e o brasileiro César, na própria baliza, aos 41, assinaram os golos da quinta vitória consecutiva dos ‘dragões’, na receção aos micaelenses, que não perdiam desde a primeira jornada e desceram ao nono lugar, com os mesmos oito pontos de Tondela e Sporting, que tem menos um jogo.

O FC Porto soma agora os mesmos 15 pontos dos campeões nacionais, que, no sábado, subiram provisoriamente ao primeiro lugar ao vencerem por 2-1 no terreno do Moreirense, com mais dois pontos do que o Famalicão, terceiro com 13.