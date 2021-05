Desporto FC Porto goleia Belenenses SAD Por

O FC Porto derrotou esta tarde o Belenenses SAD, por 4-0, em jogo realizado no Estádio do Dragão, a contar para a 34.ª e última jornada da I Liga.

Taremi abriu a contagem (aos 14 minutos), com Grujic (28), Toni Martínez (50) e Diogo Leite (81) a oferecerem um triunfo confortável aos dragões, na primeira vez em que a formação de Petit sofreu quatro golos para este campeonato.

Com o triunfo, o FC Porto, que já tinha assegurado o segundo lugar, termina a I Liga 2020/21 com 80 pontos. O Belenenses SAD encerra a época com 40 pontos e para já no décimo posto, podendo ser ultrapassado pelo Gil Vicente.