FC Porto e Sporting tentam seguir pisadas do Benfica na Taça

FC Porto e Sporting vão tentar hoje seguir o Benfica e qualificar-se para os oitavos de final da Taça de Portugal em futebol, dia em que o Desportivo das Aves, detentor do troféu, também entra em ação.

No estádio do Dragão, FC Porto e Belenenses vão protagonizar um dos três encontros entre equipas da I Liga, numa partida em que os portistas são , mas terão de acautelar uma eventual surpresa.

As duas equipas já se defrontaram esta temporada, tendo o FC Porto saído do estádio Nacional, a ‘casa’ do Belenenses esta época, com um difícil triunfo por 3-2, em jogo da segunda jornada da I Liga.

Menos complicada aparenta ser a tarefa do Sporting, que vai estrear o treinador holandês Marcel Keizer, com os ‘leões’ a jogar em Viseu frente ao Lusitano de Vildemoinhos, equipa atual quinta classificada da série B do Campeonato de Portugal.

O Desportivo das Aves vai prosseguir a defesa do troféu fora de casa, deslocando-se a Almada, para defrontar o Cova da Piedade, formação da II Liga.

No arranque da eliminatória, na quinta-feira, o Benfica recebeu e venceu o Arouca, da II Liga, por 2-1, numa partida em que esteve a perder, tendo chegado ao golo da vitória já no terceiro minuto de compensação por Rafa.

Programa e resultados dos encontros da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol:

– Quinta-feira, 22 nov:

(+) Benfica (L) – Arouca (II), 2-1

– Sábado, 24 nov:

Cova da Piedade (II) – Desportivo das Aves (L), 15:30

Lusitano Vildemoinhos (CP) – Sporting (L), 15:00

FC Porto (L) – Belenenses (L), 20:45

– Domingo, 25 nov:

Montalegre (CP) – Águeda (CP), 14:30

Sporting da Covilhã (II) – Moreirense (L), 14:30

Rio Ave (L) – Silves (D), 15:00

Leixões (II) – Anadia (CP), 15:00

Paços de Ferreira (II) – Casa Pia (CP), 15:00

Penafiel (II) – Vitória de Setúbal (L), 15:00

Sporting de Espinho (CP) – Boavista (L), 15:00

União da Madeira (CP) – Vitória de Guimarães (L), 15:00

Tondela (L) – Vale Formoso (D), 15:00

Marítimo (L) – Feirense (L), 16:00

Santa Clara (L) – Desportivo de Chaves (L), 16:00 (17:00 em Lisboa)

Sporting de Braga (L) – Praiense (CP), 19:30

(+) – Apurado os oitavos de final.