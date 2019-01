FC Porto e Sporting decidem final da Taça da Liga após ‘meias’ polémicas

FC Porto e Sporting vão decidir hoje o vencedor da 12.ª edição da Taça da Liga de futebol, em Braga, depois de terem eliminado Benfica e Sporting de Braga, respetivamente, em duas meias-finais que geraram muita polémica.

Os ‘leões’, que têm um único troféu, conquistado na época passada, vão disputar a segunda final consecutiva e a quarta em termos absolutos, enquanto os ‘dragões’ perderam as duas finais em que participaram (2010, com o Benfica, e 2013, com o Sporting de Braga).

Para chegar à decisão, o Sporting superou o Sporting de Braga na quarta-feira, mas apenas no desempate por grandes penalidades (4-3), num encontro em que as decisões da equipa de arbitragem liderada por Manuel Oliveira foram muito contestadas, particularmente pelos minhotos, que viram ser-lhes anulado um golo no arranque da segunda parte, quando se registava um empate 1-1.

O central francês Mathieu é dúvida na equipa de Marcel Keizer para o clássico, uma vez que saiu ao intervalo da partida com os ‘arsenalistas’, devido a lesão.

Na véspera, o FC Porto, que na época passada foi afastado nas meias-finais pelo Sporting, foi a primeira equipa a assegurar um lugar na final, vencendo o recordista de troféus (sete), Benfica, por 3-1, em mais um jogo colocou a arbitragem no ‘olho do furacão’, sobretudo o videoárbitro (VAR) Fábio Veríssimo.

Brahimi, Marega e Fernando Andrade marcaram para os ‘azuis e brancos’, cabendo a Rafa o tento de honra das ‘águias’, que venceram a prova pela última vez em 2016.

O internacional português Danilo deverá falhar o terceiro encontro seguido do FC Porto, embora na sessão de treino de sexta-feira tenha efetuado “treino integrado condicionado”, juntando-se a Maxi Pereira e Otávio.

FC Porto e Sporting jogam a partir das 19:45, no Estádio Municipal de Braga, numa partida que terá dois vídeoárbitros.