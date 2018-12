FC Porto é o último ‘grande’ a tentar ‘final four’ da Taça da Liga

O FC Porto vai tentar ser hoje o último dos ‘grandes’ a garantir presença na fase final da Taça da Liga de futebol, precisando de vencer em casa do Belenenses SAD, na última jornada do grupo C.

Depois de Sporting de Braga, que será o anfitrião da ‘final four’, em janeiro, Benfica e Sporting terem já garantido a presença na fase decisiva da prova, é a vez de os ´dragões’ tentarem a qualificação, sendo que o triunfo é suficiente, mas os comandados de Sérgio Conceição terão de controlar o andamento do resultado do outro encontro, já que estão com o mesmo número de pontos do Desportivo de Chaves e a diferença de golos é o primeiro fator de desempate.

Enquanto ‘flavienses’ e ‘azuis e brancos’ estão a um triunfo de poderem se apurar, ficando depois dependentes do número de golos marcado, o Varzim, da II Liga, que atua em casa do Desportivo, também aspira à fase final, precisando de vencer o seu encontro e esperar que o FC Porto não vença o Belenenses SAD.