FC Porto e Benfica empatam no Dragão

O FC Porto e o Benfica empataram esta sexta-feira, 1-1, no Estádio do Dragão, na 14. ª jornada da Liga, não aproveitando o deslize do Sporting, que empatou esta tarde na receção ao Rio Ave.

Num jogo marcado por muita luta, os encarnados colocaram-se em vantagem aos 17 minutos, por intermédio de Grimaldo, sendo que, minutos depois, Taremi restabeleceu a igualdade (25′).

A equipa de Sérgio Conceição terminou o encontro com apenas 10 jogadores, depois da expulsão de Taremi, aos 73 minutos, após uma entrada dura sobre Otamendi.

Com este resultado, o topo da I Liga mantém-se igual, com o Sporting na liderança, com 36 pontos, mais quatro do que FC Porto e Benfica.