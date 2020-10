Desporto FC Porto derrota Olympiacos e soma primeiros pontos na Champions Por

O FC Porto venceu esta noite o Olympiacos, por 2-0, em jogo a contar para a segunda jornada do grupo C da Liga dos Campeões, realizado no Estádio do Dragão.

Os golos de Fábio Vieira, aos 11, e de Sérgio Oliveira, aos 85, permitiram aos dragões conquistarem os primeiros pontos na prova, depois da derrota na ronda inaugural diante do Manchester City.

Na formação grega, treinada por Pedro Martins, os portugueses José Sá e Rúben Semedo foram titulares, com Bruma, Rúben Vinagre e Pêpê Rodrigues a entrarem no decorrer do encontro.

Com a vitória, o FC Porto subiu ao segundo lugar do grupo C, com três pontos, tantos quantos o Olympiacos, com o Manchester City na liderança (seis pontos) após derrotar esta noite o Marselha, no último posto, com zero pontos.