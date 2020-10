Desporto FC Porto derrota Gil Vicente com golo de Evanilson Por

O FC Porto regressou este sábado aos triunfos ao bater o Gil Vicente, por 1-0, no Estádio do Dragão, em jogo da quinta da jornada da I Liga.

Sérgio Conceição promoveu várias alterações no onze inicial, com destaque para as titularidades de Nakajima, Fábio Vieira, Toni Martínez e Evanilson. De resto, foi mesmo o avançado brasileiro a dar os três pontos aos dragões, com um golo aos 41 minutos, após assistência de Nakajima.

Destaque ainda para uma grande penalidade desperdiçada por Uribe, aos 59 minutos, e para a expulsão de Zaidu, por duplo amarelo, aos 74’.

Desta forma, os azuis e brancos chegam aos 10 pontos e sobem provisoriamente ao segundo lugar da I Liga. O Gil Vicente é 10.º, com cinco pontos.