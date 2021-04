Desporto FC Porto derrota Famalicão Por

O FC Porto venceu esta noite o Famalicão, por 3-2, em jogo a contar para a 30.ª jornada da I Liga, realizado no Estádio do Dragão.

Toni Martínez, aos oito minutos, Taremi, aos 61, na cobrança de uma grande penalidade, e Grujic, aos 75, marcaram os golos que garantiram mais três pontos para os dragões, com Ivo Rodrigues, aos 44 minutos, e Anderson Silva, aos 90+1, a apontarem os golos da formação visitante.

Com o triunfo, o FC Porto passou a somar 70 pontos, ficando a três do líder Sporting, que amanhã recebe o Nacional, e voltando a ter quatro pontos de vantagem sobre o Benfica, que esta tarde tinha ganho em Tondela. Já o Famalicão continua no 13.º posto da tabela, com 31 pontos.