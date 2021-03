Desporto FC Porto defronta Chelsea nos quartos de final da Champions Por

Eliminatória será jogada no próximo mês de abril e ficou já a saber-se o emparelhamento das meias-finais

O FC Porto, único representante português nas competições europeias, vai defrontar os ingleses do Chelsea, nos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, assim ditou o sorteio que se realizou em Nyon, na Suíça.

Se os portistas passarem para as meias-finais, aí, vão defrontar o vencedor da eliminatória entre Real Madrid e Liverpool, uma vez que no sorteio realizado nesta sexta-feira ficaram já emparelhadas as meias-finais.

Para já, os dragões vão jogar os quartos de final frente aos londrinos do Chelsea, sendo que a primeira mão será jogada no Estádio do Dragão.

A formação comandada por Sérgio Conceição, que eliminou a Juventus nos oitavos de final, vai disputar os ‘quartos’ da principal competição europeia de clubes pela 10.ª vez, a oitava desde que esta se passou a denominar Liga dos Campeões.

Os jogos da primeira mão dos quartos de final estão agendados para 6 e 7 de abril, enquanto que os da segunda mão terão lugar uma semana depois, a 13 e 14, sendo que os apurados seguem para as meias-finais, cujas partidas realizar-se-ão a 27 e 28 de abril (primeira mão) e 4 e 5 de maio (segunda).

A final da prova ‘milionária’, que na última época se realizou no Estádio da Luz, em Lisboa, está agendada para 29 de maio, no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, na Turquia.

Resultado do sorteio dos quartos de final:

City-Borussia Dortmund

FC Porto-Chelsea

Bayern-PSG

Real Madrid-Liverpool