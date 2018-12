FC Porto defende liderança isolada na receção ao Rio Ave

O FC Porto defende hoje a liderança isolada da I Liga portuguesa de futebol, na receção ao Rio Ave, horas antes de os mais diretos perseguidores fecharem o campeonato em 2018.

Os ‘dragões’ entram na 14.ª jornada da prova – última em 2018 – com dois pontos de avanço sobre o Sporting, três sobre o Sporting de Braga e quatro sobre o Benfica.

A partir das 15:00, o FC Porto procura a 15.ª vitória consecutiva em todas as competições, frente a um Rio Ave, que entrou na ronda na sexta posição, mas caiu provisoriamente para 10.º.

Os vila-condenses perderam, na véspera do encontro, o treinador José Gomes, que se mudou para o Reading, do segundo escalão inglês, e vão ser liderados pelo adjunto Augusto Gama.

Já depois de ter terminado o encontro no Estádio do Dragão, o Benfica entra em campo, recebendo o Sporting de Braga, que ainda só sofreu uma derrota no campeonato.

Após a crise que quase levou à queda do treinador Rui Vitória, o Benfica somou seis vitórias consecutivas, não tendo sofrido qualquer golo nesses encontros.

No último encontro do campeonato este ano, o Sporting, que vem de uma série de oito vitórias consecutivas – sete das quais já sob o comando do holandês Marcel Keizer -, visita o Vitória de Guimarães, quinto classificado e que não perde há 11 jogos em todas as competições.

No outro encontro do dia, o lanterna-vermelha Desportivo de Chaves visita o terreno do Nacional, 13.º classificado.

Programa da 14.ª jornada:

– Sábado, 22 dez:

Feirense – Portimonense, 0-1

Tondela – Marítimo, 2-1

Vitória de Setúbal – Santa Clara, 0-2

Belenenses – Desportivo das Aves, 5-2

Moreirense – Boavista, 2-1

– Domingo, 23 dez:

FC Porto – Rio Ave, 15:00

Nacional – Desportivo de Chaves, 15:00

Benfica – Sporting de Braga, 17:30

Vitória de Guimarães – Sporting, 20:00