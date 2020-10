Desporto FC Porto contra City, Marselha de Villas-Boas e Olympiacos na Liga dos Campeões Por

O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões colocou o FC Porto no grupo C com o Manchester City, o Olympiacos, orientado por Pedro Martins, e o Marselha, treinado pelo ex-dragão André Villas-Boas.

O treinador português do Marselha vai assim regressar a uma casa que bem conhece para defrontar o clube do coração, ditou o sorteio realizado esta tarde em Genebra, na Suíça.

O Manchester City, treinado por Pep Guardiola, conta nas fileiras com três ex-jogadores do Benfica: Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias.

O Olympiacos, da Grécia, é orientado pelo português Pedro Martins e tem alguns portugueses no elenco, como Rúben Semedo, Pepê Rodrigues, Cafú e José Sá, antigo guarda-redes do FC Porto.

O emblema portista, que falhou a edição do ano passado, vai cumprir a sua 24.ª participação na fase de grupos, tal como o campeão europeu Bayern Munique. Melhor, só os dois ‘gigantes’ espanhóis, o Real Madrid e o Barcelona, que vão para a 25.ª presença na Liga milionária.

A fase de grupos já tem calendário programado e as datas são 20 e 21 de outubro (primeira jornada), 27 e 28 de outubro (segunda), 3 e 4 de novembro (terceira), 24 e 25 de novembro (quarta), 1 e 2 de dezembro (quinta) e 8 e 9 de dezembro (sexta e última).

O formato da prova continua sem alterações nesta fase de grupos, continuando como tradicionalmente se disputa.

Esta fase é composta por oito grupos de quatro equipas, com as duas primeiras a seguirem para os oitavos de final – os primeiros, com a segunda mão em casa, defrontam os segundos – e a terceira a ser relegada para a Liga Europa. A quarta classificada fica fora.

Eis o resultado do sorteio

Grupo A: Bayern Munique (Alemanha), Atlético Madrid (Espanha), Salzburgo (Áustria) e Lokomotiv Moscovo (Rússia)

Grupo B: Real Madrid (Espanha), Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Inter Milão (Itália) e Borussia Mönchengladbach (Alemanha)

Grupo C: FC Porto, Manchester City (Inglaterra), Olympiacos (Grécia) e Marselha (França).

Grupo D: Liverpool (Inglaterra), Ajax (Holanda), Atalanta (Itália) e Midtjylland (Dinamarca)

Grupo E: Sevilha (Espanha), Chelsea (Inglaterra), Krasnodar (Rússia) e Rennes (França)

Grupo F: Zenit (Rússia), Borussia Dortmund (Alemanha), Lazio (Itália) e Club Brugge (Bélgica)

Grupo G: Juventus (Itália), Barcelona (Espanha), Dinamo Kiev (Ucrânia) e Ferencvaros (Hungria)

Grupo H: Paris Saint-Germain (França), Manchester United (Inglaterra), Leipzig (Alemanha) e Besaksehir (Turquia).