Desporto FC Porto continua a quatro pontos do Sporting após vencer Famalicão Por

O FC Porto derrotou esta noite o Famalicão, por 1-4, em jogo realizado no Estádio Municipal 22 de Junho, para a 13.ª jornada da Liga.

Taremi abriu o marcador (aos 13 minutos), com os famalicenses a reporem a igualdade por Jhonata Robert (20), de grande penalidade.

Também de penálti, Sérgio Oliveira recolocou os dragões em vantagem (aos 32), com Taremi a dilatar a diferença (58), antes de João Mário fechar a contagem (89 minutos), estreando-se a marcar pela equipa principal dos dragões.

Com o triunfo, o FC Porto juntou-se ao Benfica no segundo lugar, com 31 pontos, a quatro do líder Sporting.