O FC Porto conquistou hoje pela 14.ª vez a Taça de Portugal de basquetebol, ao vencer a campeã portuguesa Oliveirense, por 83-80, em Portimão.

Os ‘dragões’, que não venciam a competição desde 2011/12, chegaram ao intervalo empatados a 39 com a equipa que venceu a fase regular da liga portuguesa.

Com este triunfo, o FC Porto consolidou o estatuto de segunda equipa com mais troféus, com 14 títulos, ainda a oito do recordista Benfica.