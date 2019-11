FC Porto com todos os internacionais integrados e Fábio Silva apto

O FC Porto, já com todos os internacionais de regresso ao Olival e Fábio Silva recuperado, prosseguiu hoje a preparação da receção de domingo ao Vitória de Setúbal, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol.

De acordo com a nota informativa publicada no sítio dos ‘dragões’, Pepe e Sérgio Oliveira realizaram treino condicionado e Romário Baró fez treino condicionado e ginásio, sendo os únicos a figurar no boletim clínico portista.

Depois de o mexicano Agustin Marchesín e o argentino Renzo Saravia terem regressado das respetivas seleções na quarta-feira, hoje foi a vez dos restantes jogadores sob alçada disciplinar, os colombianos Mateus Uribe e Luis Díaz, integrarem a preparação.

O plantel principal do FC Porto volta ao treino na sexta-feira, com vista ao jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Vitória de Setúbal, a realizar pelas 17:30 de domingo, no estádio do Dragão.