FC Porto campeão nacional de andebol pela 21.ª vez ao bater Madeira SAD

O FC Porto conquistou hoje o seu 21.º título de campeão nacional de andebol, ao vencer no reduto do Madeira SAD por 29-20, em encontro da oitava jornada do Grupo A da fase final.

Depois de um cetro do ABC (2015/16) e dois do Sporting (2016/17 e 2017/18), os portistas, que ao intervalo já ganhavam por 13-8, voltaRAM a triunfar, o que já não acontecia desde 2014/15, época em que arrebataram o seu sétimo cetro consecutivo.

No ‘ranking’ da prova, o FC Porto reforçou a liderança, com 21 títulos, mais dois do que o Sporting e oito face ao ABC.

A duas jornadas do final, os comandados do sueco Magnus Andersson passaram a contar 61 pontos, contra 55 do Sporting, segundo classificado, e 54 do Benfica, terceiro, sendo que o triunfo vale três pontos, o empate dois e a derrota um.