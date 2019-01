Desporto FC Porto, Benfica e Sporting de Braga abrem fora segunda volta da I Liga Por

O trio da frente abre na sexta-feira a primeira jornada da segunda volta da I Liga de futebol, com FC Porto, Benfica e Sporting de Braga a jogarem fora, antes das meias-finais da Taça da Liga.

O líder e campeão FC Porto, com cinco pontos de vantagem para o Benfica e seis face ao Sporting de Braga, visita a partir das 19:00 o Desportivo de Chaves (17.º), equipa que em 17 confrontos no seu terreno perdeu 14 vezes com os ‘dragões’.

No lado portista, Maxi Pereira e Danilo lesionarem-se no clássico com o Sporting, juntando-se na lista de baixas a Otávio e Aboubakar, e deverão falhar o embate face aos flavienses.

No Desportivo de Chaves, situado em zona de despromoção, o técnico Tiago Fernandes tem muitas limitações no plantel, nomeadamente a de Ghazaryan, que bisou no empate que a equipa impôs ao Benfica em setembro (2-2), ainda na sexta jornada.

O Benfica, que conseguiu na última ronda reduzir distâncias, face ao empate entre Sporting e FC Porto (0-0), e à igual perda de pontos do Sporting de Braga em casa do Portimonense (1-1), repete poucos dias depois uma visita ao Vitória de Guimarães (quinto).

Na terça-feira, a equipa de Bruno Lage, esta semana oficializado como treinador nos ‘encarnados’, garantiu a passagem às meias-finais da Taça de Portugal com um golo da jovem promessa João Félix, aos 14 minutos.

Desta vez, em jogo com início para as 21:15, o Benfica não contará com o central Ruben Dias, titular absoluto nas 17 primeiras jornadas e que cumprirá castigo, depois de ter visto o quinto amarelo diante do Santa Clara (triunfo por 2-0).

Bruno Lage deverá promover Conti e poderá também ter arranjar um substituto para Fejsa, que saiu lesionado ao intervalo do jogo da Taça, sendo que Jonas e Rafa continuam fora das contas, enquanto Luís Castro não poderá utilizar Pedro Rodrigues, emprestado pelas ‘águias’.

Já o Sporting de Braga, é o primeiro a entrar em campo na sexta-feira (18:45), com os bracarenses sem Marcelo Goiano, castigado, e com Matheus, Xadas, Ricardo Ferreira e Fransérgio ainda a recuperarem de lesões.

Em dúvida continua o avançado Dyego Sousa, o melhor marcador da Liga, com 12 golos, que foi convocado para jogo da Taça, na Vila das Aves (2-1), mas que acabou por não entrar, e que tem trabalhado condicionado.

O Braga joga na Choupana precisamente antes de disputar na quarta-feira as meias-finais da Taça da Liga com o Sporting, um dia após a outra meia-final, que opõe o Benfica ao FC Porto.

Os ‘leões’, quartos classificados, terão menos tempo de recuperação, mas têm a vantagem de jogarem em casa, com a receção no sábado ao Moreirense (sétimo), equipa sensação esta época.

A formação treinada por Ivo Vieira perdeu fora com FC Porto (3-0) e Sporting de Braga (2-0), mas foi uma das equipas que impôs uma derrota ao Benfica, mais surpreendente por acontecer no Estádio da Luz (3-1), à nona jornada.

Também no sábado, o Belenenses (sexto) recebe o Tondela (13.º), na expectativa de capitalizar os jogos difíceis de Vitória de Guimarães e Moreirense, seus rivais diretos na tabela, com os mesmos 28 pontos.

Na zona de descida, o Desportivo das Aves (18.º), que viu sair esta semana o treinador José Mota, recebe no domingo o Vitória de Setúbal (11.º), no que será a estreia de Augusto Inácio.

A 18.ª jornada, que marca o arranque da segunda volta, terá ainda os jogos Santa Clara-Marítimo, no sábado, e o Boavista-Portimonense e o Rio Ave-Feirense, no domingo.

Os jogos desta ronda antecedem as decisões na Taça da Liga, com as meias-finais na terça e quarta-feira, e a final no sábado, dia 26 de janeiro.

Programa da 18.ª jornada:

– Sexta-feira, 18 jan:

Nacional – Sporting de Braga, 18:45.

Desportivo de Chaves – FC Porto, 19:00.

Vitória de Guimarães – Benfica, 21:15.

– Sábado, 19 jan:

Belenenses – Tondela, 15:30.

Sporting – Moreirense, 18:00.

Santa Clara – Marítimo, 19:30.

– Domingo, 20 jan:

Desportivo das Aves – Vitória de Setúbal, 15:00.

Boavista – Portimonense, 17:30.

Rio Ave – Feirense, 20:00.