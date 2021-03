Desporto FC Porto bate Gil Vicente Por

O FC Porto derrotou o Gil Vicente por 2-0, neste sábado, em partida da 22.ª jornada do campeonato português e segue na luta pelos lugares cimeiros.

Em Barcelos, o marcador demorou pouco a mexer e, aos sete minutos, Matheus Uribe rematou com sucesso às redes gilistas, num jogo em que Sérgio Conceição foi obrigado a lançar Nanu e Diogo Leite face a algumas lesões e também por conta da densidade competitiva nesta fase da temporada.

O segundo golo dos azuis e brancos foi apontado, aos 60′, por intermédio de Sérgio Oliveira, dando uma maior segurança na partida ao conjunto da Invicta, que até final ainda chegou a um terceiro tento, depois dos 90′, por Evanilson, mas o golo acabou anulado por indicação do VAR.

Com este resultado, o FC Porto chega aos 48 pontos, mantendo dez de desvantagem para o líder Sporting, mas chegando agora à vice-liderança, ainda que à condição, esperando para ver o que fará o SC Braga, que tem 46 (menos um jogo), no embate de terça-feira diante do Vitória. Já o Benfica, que joga na segunda-feira, entrará também pressionado pelos dragões, que têm agora mais seis pontos que as águias.

O Gil Vicente, por seu turno, continua nos lugares mais baixos da classificação, mantendo os 19 pontos que tinha quando entrou para esta 22.ª jornada do campeonato português.