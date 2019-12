FC Porto avança para os quartos de final da Taça de Portugal ao vencer Santa Clara

O FC Porto qualificou-se hoje para os quartos de final da Taça de Portugal de futebol, ao vencer em casa o Santa Clara, por 1-0, em jogo dos ‘oitavos’, com um golo de Nakajima.

O avançado internacional japonês assinou o seu primeiro golo com a camisola dos ‘dragões’, aos 29 minutos, que valeu o apuramento dos ‘azuis e brancos’ para os ‘quartos’.

O FC Porto é a sétima equipa a assegurar presença nesta fase da Taça, depois de Benfica, Rio Ave e Paços de Ferreira, também da I Liga, Académico Viseu e Varzim, ambos da II Liga, e do Canelas 2010, do Campeonato de Portugal.

O último apurado para os ‘quartos’ vai ser o vencedor do embate entre Famalicão e Mafra, cujo início estava marcado para as 20:30, mas teve o início atrasado devido às más condições do relvado, provocadas pela chuva.