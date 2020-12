Desporto FC Porto apura-se para os ‘oitavos’ da Champions após empate com o City Por

O FC Porto garantiu esta terça-feira o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões ao empatar sem golos diante do Manchester City, no Estádio do Dragão, na quinta jornada da fase de grupos da prova.

Num sistema com três defesas centrais, com Diogo Leite a saltar para o onze azul e branco, a turma de Sérgio Conceição contou com uma grande exibição de Marchesín para segurar o empate e conquistar o ponto necessário para segurar a qualificação.

O FC Porto segura assim o segundo lugar do Grupo C, com 10 pontos, a três do adversário desta noite e com mais seis que Olympiacos e Marselha.