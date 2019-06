FC Porto apresenta-se diante do Mónaco e regressa em 01 de julho

A equipa de futebol do FC Porto regressa ao trabalho em 01 de julho e apresenta-se aos sócios em 27 do mesmo mês, diante do Mónaco, de Leonardo Jardim, informaram hoje os ‘dragões’ na sua página oficial.

A equipa portistas, que terá de ultrapassar em agosto a terceira pré-eliminatória e o ‘play-off’ para chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões, face ao segundo lugar na I Liga, fará o regresso no Centro de estágios do Olival.

Hoje, os ‘dragões’ avançam com a data de regresso aos treinos, mas também com alguns jogos particulares agendados na preparação da equipa de Sérgio Conceição, todos previstos para o Algarve.

Antes de defrontar o Mónaco, no Estádio do Dragão, o FC Porto tem calendarizados jogos com o Fulham, em 16 de julho, no Estádio de Albufeira, e, para a Copa Ibérica, com o Bétis, em 19, e Getafe ou Portimonense, em 21, no Municipal de Portimão.