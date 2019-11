FC Barcelona perde fora com Levante e tem liderança em perigo

O FC Barcelona perdeu hoje no terreno do Levante, por 3-1, depois de ter estado a vencer, na 12.ª jornada da Liga espanhola de futebol, ficando a liderança ao alcance de Real, Atlético, Sevilha e Granada.

O FC Barcelona até se adiantou no marcador, depois de Messi marcar com sucesso aos 38 minutos um penálti a castigar uma falta dentro da área do Levante sobre o internacional português Nélson Semedo.

Porém, após o descanso, o Levante inverteu a situação, marcando três golos em oito minutos, e arrecadando os três pontos: José Campaña, que passou pelo FC Porto na época de 2014/15 fez o primeiro aos 61, Borja Mayoral fez o segundo para os da casa aos 63 e o sérvio Nemanja Radoja fixou o resultado final de 3-1 aos 68.

Com a derrota, o colosso catalão segue no primeiro lugar da La Liga com 22 pontos em 11 jogos, mas pode ser ultrapassado pelo Real Madrid (21 pontos), que recebe hoje o Bétis, de William Carvalho, que recupera de uma intervenção cirúrgica.

O Atlético Madrid e o Sevilha, ambos com 20 pontos, que hoje se defrontam na Andaluzia, também podem superar o FC Barcelona na tabela classificativa, mas vão os dois disputar o 12.º jogo na liga espanhola, mais um do que os catalães.

Também o Granada (20 pontos em 11 jogos) pode ultrapassar os bicampeões, caso vença na receção à Real Sociedad, no domingo.

Também, hoje, o Valência foi vencer à casa do Espanyol, depois de ter estado em desvantagem desde os 31 minutos com um golo de Marc Roca de grande penalidade.

Na segunda parte, a formação de Gonçalo Guedes (fora do encontro devido a lesão) e de Thierry Correia (suplente não utilizado) deu a volta ao marcador, graças aos tentos de Daniel Parejo, aos 69, também de penálti, e de Maximiliano Gomez, aos 80.

Com a vitória, o Valência, que não tinha conseguido vencer nos seus últimos três encontros para a liga espanhola, fica na nona posição (17 pontos), enquanto o Espanyol segue em penúltimo com apenas oito pontos.