FC Barcelona goleia Sevilha 6-1 e está nas ‘meias’ da Taça do Rei

O FC Barcelona goleou hoje o Sevilha por 6-1 e apurou-se para as meias-finais da Taça do Rei de Espanha de futebol, tal como o Bétis, que precisou de ir a prolongamento para afastar o Espanyol por 3-1.

Os andaluzes, que tiveram André Silva e Daniel Carriço no ‘onze’, chegaram a Barcelona com vantagem de 2-0, contudo, aos 31, a eliminatória já estava empatada, depois de Banega ter falhado um penálti, que na altura daria o empate a um ao Sevilha.

Foi de castigo máximo que o brasileiro Philippe Coutinho inaugurou o marcador, aos 13 minutos: o argentino Banega não conseguiu imitá-lo, aos 27, permitindo a defesa de Cillessen.

Aos 31, o médio croata Rakitic apareceu isolado, após longo passe do brasileiro Arthur, limitando-se a um desvio subtil, que seguiu para a baliza, fazendo o 2-0.

Quando Philippe Coutinho (53) marcou de cabeça, no ‘coração’ da área e, no minuto seguinte, Sergi Roberto concluiu um lance rápido, ninguém imaginava que a eliminatória podia ser reacendida.

Um remate, em corrida, do brasileiro Guilherme Arana (67) reduziu para 4-1 e deixou o Sevilha a um golo de empatar a contenda e recuperar a vantagem na eliminatória, mercês dos golos apontados fora.

O Barcelona desperdiçou várias situações para sentenciar e o alívio apenas chegou aos 89, em contra-ataque concluído ao segundo poste pelo uruguaio Luis Suárez, havendo ainda tempo para Messi (90+2) ‘faturar’.

O Bétis de William Carvalho tinha empatado 1-1 em casa do Espanyol, que se adiantou no marcador com cabeceamento do brasileiro Léo Baptistão (33), que não festejou ante o seu antigo clube.

O argentino Lo Celso empataria, aos 76, e levaria o jogo para prolongamento, no qual o Bétis jogou em superioridade numérica por expulsão de Marc Roca (90+4).

Sérgio León e o argelino Aïssa Mandi, aos 95 e 99, respetivamente, sentenciaram a eliminatória.

FC Barcelona e Bétis juntaram-se ao Valência, que, na terça-feira, afastou o Girona com 3-1, após desaire 0-1: o ex-benfiquista Rodrigo fez um ‘hat-trick’, com dois jogos já nos descontos.

O Real Madrid visita na quinta-feira o Girona com vantagem de 4-2.