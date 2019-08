FC Barcelona dá a volta e acaba a golear o Betis

O FC Barcelona, sem Lionel Messi e Luís Suárez, operou hoje uma reviravolta e acabou a golear o Betis em casa, por 5-2, conquistando a primeira vitória na Liga espanhola de futebol, em jogo da segunda jornada.

Os bicampeões espanhóis, com o lateral internacional português Nélson Semedo entre os titulares, viram-se em desvantagem aos 15 minutos, com um golo de Nabil Fekir, mas acabaram por chegar ao empate em cima do intervalo, através de Antoine Griezmann, aos 41.

Uma semana depois do desaire frente ao Athletic de Bilbau (1-0), na estreia no campeonato, e ainda sem Messi, Suárez e Dembelé, todos lesionados, acabou por ser o internacional francês a ‘brilhar’, dando a volta ao marcador, aos 50 minutos.

Carles Pérez, Jordi Alba e Arturo Vidal dilataram a vantagem dos ‘blaugrana’, aos 56, 60 e 77 minutos, respetivamente, enquanto Loren, aos 79, fez o segundo tento do Bétis, que contou com o médio internacional luso William Carvalho de início.

Já o Atlético de Madrid venceu por 1-0 na visita a Leganés, num jogo em que o avançado português João Félix se evidenciou, assistindo Vitolo para o golo da vitória, aos 50 minutos.

Os madrilenos voltaram a vencer pela margem mínima, repetindo o resultado da primeira ronda, perante o Getafe, e juntaram-se ao Sevilha no topo da classificação, com seis pontos.

A Real Sociedad, sem o internacional português Kévin Rodrigues, conseguiu a primeira vitória na prova, depois de se ter estreado com um empate ‘fora de horas’ diante do Valência, na ronda inaugural.

Na visita ao Maiorca, que vinha de uma vitória sobre o Eibar, os bascos ganharam por 1-0, graças a um golo do norueguês Martin Odegaard, aos 83 minutos.

Em Vitória, Alavés e Espanyol não conseguiram desfazer o nulo (0-0), num encontro em que o guarda-redes dos catalães, Diego López, segurou o empate nos minutos finais, defendendo as tentativas de Borja Sainz e Rubén Duarte.