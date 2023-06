Nas Notícias Fazer unhas de gel ou gelinho pode provocar cancro? Por

Saiba se existem riscos associados como cancro a quem faz unhas de gel ou verniz gel

A estética representa uma fonte de receitas para muitas pessoas que se dedicam a procedimentos para deixar o corpo diferente e não faltam desenvolvimentos com maior ou menor popularidade. No que às unhas diz respeito, nos últimos anos, tem vindo a conquistar popularidade as unhas de gel ou verniz gel (gelinho) em vez do verniz convencional. Mas será que fazer unhas de gel ou gelinho pode provocar cancro?

Com o avançar dos tempos, muitas pessoas interrogam-se a respeito dos potenciais riscos para a saúde que estas novas técnicas de manicure podem ter.

Um dos grandes receios que este tipo de técnica acarreta é ao nível da secagem. Isto porque quem faz as unhas com gel ou gelinho tem de as secar num dispositivo próprio. Ora, é este dispositivo que levanta dúvidas de que pode levar ao aparecimento de problemas como cancros.

Sabe-se que muitos espaços onde este tipo de procedimento é feito recorrem a secadores de verniz de unhas com luz ultravioleta (UV).

Quais os riscos de fazer unhas de gel?

O tema mereceu uma investigação por parte da reputada Universidade da Califórnia e os investigadores avaliaram os potenciais riscos para a saúde na utilização dos secadores de verniz.

Na investigação, os cientistas perceberam que utilizar secadores de verniz gel pode originar mutações do ADN e acabar, eventualmente, por levar ao aparecimento de cancro.

Os investigadores detetaram “20 a 30 por cento de morte celular numa sessão de 20 minutos”. Além disso, também verificaram que “três exposições consecutivas de 20 minutos causaram a morte de entre 65 a 70 por cento das células expostas”.

Os autores desta investigação perceberam que o ADN não consegue reparar com o tempo algumas das mutações provocadas.

Além dos produtos químicos que são aplicados no gel, a radiação ultravioleta (UV) usada nas lâmpadas para secar o verniz gel também preocupa os investigadores.

Eles perceberam que grande parte das máquinas usadas para secar o verniz gel lança um espetro particular de luz UV entre 340 a 395nm de comprimento de onda.

O que diz a Skin Cancer Foundation sobre o tema?

Ainda assim, será que os dados que esta investigação recolheu serão suficientes para dizer com clareza que fazer unhas de gel ou gelinho pode provocar cancro?

Os mesmos investigadores admitem que seria necessário fazer uma investigação em larga escala. Esse estudo epidemiológico, de longo prazo, permitiria dar maior segurança às conclusões.

Desse modo, daria para perceber se existe causa e efeito associados à utilização de verniz gel ou gelinho e o aparecimento de cancro.

No entanto, os investigadores recomendam cautelas nestes procedimentos. É também pedida cautela na frequência com que se fazem unhas com gel. Os investigadores realçaram que deu para perceber que este procedimento “provocou mutações com padrões que podem ser vistos no cancro da pele”.

A respeito deste tema, a Skin Cancer Foundation sustenta que, perante os dados que tem, o risco é pequeno em relação à saúda de quem faz unhas de gel ou gelinho.

Por isso, esta entidade diz não haver motivos, até agora, para que se abdique por completo do procedimento. Ainda assim, aconselha a que não se faça de forma muito consecutiva, avisando que se procedam a alguns intervalos.

Quem deve evitar fazer unhas gel ou gelinho?

Os procedimentos estéticos nas unhas com recurso a verniz gel ou gelinho não são recomendados para quem tem alguns problemas de saúde como acrilatos, com pele sensível ou atópica.

Quem sofre de psoríase ou sabe que tem alguma infeção deve também evitar submeter-se a este tipo de procedimento estético que pode provocar problemas na pele.

Como se deve limar as unhas?

Entre os cuidados com a saúde das unhas está a forma como muitas pessoas limam as suas unhas. E essa forma pode não ser a correta.

Os dermatologistas aconselham a que se limem as unhas sempre no mesmo sentido. Os médicos alertam que fazer ziguezagues não é recomendável.

Por outro lado, quando se dá o corte da unha, é recomendado que se faça o corte após o banho quando as unhas estão mais hidratadas e moles.

Além disso, as pessoas não devem cortar as unhas muito pequenas, sob pena de potenciarem a entrada de bactérias e fungos ou provocar infeções.

O que são manchas escuras nas unhas?

As unhas são também partes do corpo humano que devem merecer uma frequente atenção das pessoas. É uma parte que está frequentemente exposta.

Não admira, por isso, que apareçam, em alguns casos, manchas negras nas unhas e que intrigam. O que são as manchas escuras nas unhas?

As manchas escuras nas unhas podem ser resultado de traumatismos mas podem também ser sinal de algum problema mais sério.

No caso de não se recordar de ter batido com a unha em algum lado, e se a mancha negra não desaparecer, ou se aparecer com frequência, procure ajuda especializada.

Os dermatologistas usam técnicas de avaliação que permitem perceber se uma mancha negra na unha pode representar algum tipo de problema de saúde.

No fundo, e em jeito de conclusão, as suas unhas devem merecer um cuidado especial e frequente, dado que estão em constante exposição externa.

Cuide das unhas e da sua saúde e, em caso de dúvida, procure ajuda especializada na medicina.