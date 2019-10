Motociclismo Fazer a Baja Portalegre 500 “é sempre muito motivador” para Fausto Mota Por

Fausto Mota enfrenta a Baja Portalegre 500 com o propósito de prosseguir a sua preparação do Rali Dakar 2020, à imagem do que fez em Marrocos e mais recentemente em Reguengos de Monsaraz.

Aos comandos da Husqvarna FE 450 da Motobrioso o piloto de Marco de Canaveses aborda a prova ‘rainha’ do todo-o-terreno nacional apostado em conseguir uma das posições cimeiras, de forma a validar a sua forma para o grande evento do TT mundial de janeiro do próximo ano.

Em 2011 Fausto Mota subiu ao pódio da prova alentejana, pelo que tem boas recordações do evento que o ACP montou para o próximo fim de semana, sendo que o resultado acaba por ser secundário.

“O importante é não perder o ritmo”, diz o piloto marcoense radicado em Espanha. “Fizemos um bom teste à mota no Panafrica onde conseguimos um lugar no TOP 10, e há menos de uma semana disputei a jornada inaugural do Campeonato Nacional de Rally Raid em Reguengos”, salienta.

Fausto Mota teria sempre que “fazer o Portalegre. É sempre muito motivador e um grande desafio poder disputar esta corrida. As duas últimas experiências em competição foram muito positivas e é assim que quero continuar. Vamos ver como corre agora no Alentejo”.