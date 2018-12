Motores Equipa de Alexandre Andrade mais rápida nos treinos para as 24 Horas de Fronteira Por

Alexandre Andrade e a formação do AC Nissan Proto já não são uns desconhecidos nas 24 Horas TT de Fronteira e nos treinos cronometrados para a prova deste ano confirmaram o seu favoritismo, garantindo a ‘pole position’.

Andrade e os francess Cédric Duple, Yann Morize e Alexandre Beaujon parte na frente para uma prova na qual os seus mais sérios adversários parecem ser Pedro Dias da Silva, Marcin Lulaszewski, Jacek Sobon e Adam Bomba, que no BMW Proto garantiram o segundo melhor tempo.

Do terceiro lugar vai arrancar mais uma formação de origem gaulesa – Jean-Christophe Brochard, Michael Caze, Sebastien Gyette e Thomas Prive, aos comandos de um Caze Competition Tomahawak.

Os protótipos mostram assim que estão mais à vontade nos 17 quilómetros do Terródromo de Fronteira, onde Mário Andrade, juntamente com Paulo Marques. Benjamin Bujon e Hélder Pomenta, foram os quartos mais rápidos no MMP Evo, com Filipe Campos , Ricardo Porém, Alexandre Ré e Vitor Conceição a serem a melhor formação totalmente portuguesa, fechando o top cinco.

André e Richard Bastet cm George da Cruz, foram os mais rápidos da categoria T1 com o Nissan Springbok, enquanto os vencedores do ano passado, os lituanos Igor e Rudolfs Soks e Arvis Pikies, não foram além do 13º tempo no seu Mitsubishi Pajero.

De referir que o bom tempo que se tem feito sentir em Fronteira irá amenizar a dureza da prova, cujo percurso tem este ano uma pequena alteração relativamente a anteriores edições, junto a uma passagem de água, na ribeira que atravessa o circuito.