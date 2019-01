Motociclismo Fausto Mota volta a subir na classificação Por

Fausto Mota prosseguiu a sua rota ascensional na classificação das motos do 41º Rali Dakar, ao realizar o 27º tempo na oitava etapa, que ligou San Juan de Marcona a Pisco.

Nos 361 quilómetros da especial o piloto do Marco de Canaveses voltou a gerir muito bem o andamento aos comandos da Husqvarna # 54, conseguindo ser o terceiro melhor na classe Maratona. Isto faz com que ocupe a 33ª posição na classificação geral das duas rodas.

Foto: Marcelo Machado de Melo

No final do dia o piloto do Tesla-Tamega Rally estava naturalmente satisfeito: “Mais uma etapa concluída. As dunas são muitos exigentes, havia também muito pó o que dificulta a performance, mas consegui imprimir um bom ritmo e assim me manter ao longo da especial apesar de ter sofrido uma forte queda. Queria recuperar posições e foi com esse objetivo que parti para a especial do dia. Objetivo cumprido”.

Hoje disputa-se a nona e penúltima especial do Rali Dakar 2019. A etapa de 313 quilómetros cronometrados terá partida em linha e será uma vez mais em forma de “boucle”, com início e fim em Pisco.