Motociclismo Fausto Mota ‘trepa’ mais oito posições no ‘Dakar’ Por

Fausto Mota voltou a ter uma exibição a todos os títulos notável na terceira etapa do 42º Rali Dakar.

Na tirada em ‘loop’ que teve partida em Neom e se disputou na zona fronteiriça da Arábia Saudita junto à Jordânia o piloto da Husqvarna # 38 foi o 36º entre as motos na especial de 404 quilómetros, num local onde a prova alcançou o seu ponto mais alto – 1400 metros.

Como consequência do seu bom desempenho Fausto Mota, ocupa o nono posto da categoria Maratona, onde hoje foi o sexto mais rápido, figurando agora na 42ª posição absoluta das duas rodas.

O piloto do Marco de Canaveses, inscrito pela XRAIDS Team, evitou percalços e tirou bom partido da sua Husqvarna FR 450 Rally para ‘trepar’ oito posições na ‘geral’. “A etapa correu bem, vou passo a passo, como habitualmente tenho feito, sem cometer erros, sem exageros nem arriscar demasiado”, referiu à chegada a Neom.

Fausto Mota sabe no entanto que a prova está apenas no seu começo: “Ainda falta muita corrida pela frente. Não quero arriscar demais. Vou com calma e quando posso arrisco mais um pouco, sempre com prudência”.

Amanhã disputa-se a quarta etapa que ligará Neom a Al-`Ula ao longo de uma especial de 453 km. Os pilotos vão poder contar com pistas de areia e gravilha. A navegação será também extremamente importante, numa etapa que vai passar junto ao templo dos Nabateus.