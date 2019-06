Motociclismo Fausto Mota sobe ao pódio no MX Euronations Por

Fausto Mota alcançou, pelo terceiro ano consecutivo, o pódio do MX Euronations, prova de motocross que no passado fim de semana se disputou em St. Isidorushoeve, na Holanda.

A terceira posição na categoria G3 conseguida na edição deste ano junta-se assim a uma vitória e um segundo lugar obtidos nos dois anos anteriores.

Tripulando uma Tamega Proto, Fausto Mota destacou-se entre os 120 concorrentes em competição na mesma categoria e representando vários países europeus. Atacou forte para uma prova que se antevia dura e exigente, com várias mangas de 15 minutos, que, como é habitual, foram sempre muito disputadas.

No final o piloto do Marco de Canaveses estava satisfeito com o resultado conseguido, desta feita numa competição internacional destinada a motos de 50 cc: “Foi uma corrida muito intensa. Conseguimos o terceiro lugar por equipas, o que foi ótimo. Esteve bastante calor durante o fim de semana. O circuito de areia tornou-se bastante duro com o passar das mangas. Há quase um ano que não fazia uma corrida com estas características, mas fui-me soltando cada vez mais e ganhando mais e mais ritmo até terminar em terceiro”. “

Foi mesmo muito positivo para nós este resultado entre um total de 120 motas. Estamos muito satisfeitos”, acrescentou Fausto Mota, que depois de um lugar no Top 30 conquistado na edição 2019 do Rali Dakar é já presença confirmada na prova que em 2020 se vai disputar na Arábia Saudita.