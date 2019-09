Motociclismo Fausto Mota prepara Dakar no Panafrica Rally Por

Fausto Mota vaidisputar, entre os dias 21 e 27 de setembro, o Panafrica Rally, em Marrocos, uma das maratonas de todo-o-terreno que se realizam no norte de África.

O objetivo do piloto do Marco de Canaveses é preparar o Rali Dakar, num evento onde estão inscritos 58 concorrentes em moto, representando 15 países.

Depois do pódio conquistado no MX Euronations e de um prestação muito positiva nas 24H Vall de Tenes, Fausto Mota alinha no Panafrica Rally aos comandos de uma Husqvarna 450 FE, a moto com a qual vai disputar o Rali Dakar 2020 na Arábida Saudita, inscrito pela equipa Tamega-Lyrsa Team.

Pela frente o piloto português a residir em Espanha terá as duras e famosas pistas de Merzouga, num evento que preparou com muito cuidado, e que vai servir para testar algumas alterações na moto.

“Quero acima de tudo treinar a pensar no Dakar que é o grande objetivo da temporada. Quantas mais provas fizer melhor. É importante treinar em corridas com características distintas. O Panafrica Rally tem características muito próprias. São sete dias da mais pura competição onde a navegação será essencial”, começa por salientar Fausto Mota.

O piloto marcoense sublinha também: “Vou aproveitar também para testar as alterações que fizemos às suspensões com a LCMOTOS. Também tenho realizado treino físico um pouco mais exigente. Estou na expectativa. Vamos ver como corre esta nova aposta”.

A edição deste ano do Panafrica Rally concentra-se em torno de Merzouga, onde serão disputadas seis especiais em forma de boucle, uma delas maratona, com um percurso de 1500 km. Desportivamente a prova arranca com um prólogo de 90 km.