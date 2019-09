Motociclismo Fausto Mota oitavo na mais extensa etapa do Panafrica Rally Por

Fausto Mota conseguiu o seu melhor resultado no Panafrica Rally 2019, ao ser oitavo no quarto dia desta prova que decorre na região marroquina de Merzouga.

O piloto da Husqvarna 450 FE # 35 do Tamega-Lyrsa Team completou o percurso de 450 quilómetros da especial em 7h28m24s, refletindo já as melhorias no seu estado de saúde.

Este desempenho também permitiu perceber que Fausto Mota teria, sem condicionalismos físicos e uma paragem não programada, conseguido ocupar posições ainda mais relevantes na classificação das motos.

“Hoje já me senti bem. A etapa também correu bem, foi uma especial dura, longa, dividida em três partes e com muita navegação. Parei na segunda parte para ajudar um piloto que estava magoado. Não sei quanto tempo demorei”, referiu o piloto do Marco de Canaveses à chegada ao acampamento.

Fausto Mota afirmou também que após a paragem não prevista andou “sempre bem. O traçado percorria piso muito variado, muita pedra, muitos ‘fora de pista’, montanha e no final dunas, foi uma etapa completa, como de resto têm sido todas”.

O Panafrica Rally prossegue amanhã, com a quinta e penúltima etapa da edição 2019 , uma especial sem ligação que terá setor seletivo de 250 km.