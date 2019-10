Motociclismo Fausto Mota no arranque do Rally Raid nacional em Reguengos Por

Depois de ter participado no Panafrica Rally, Fausto Mota enfrenta novo desafio na prova de abertura do Campeonato Nacional de Rally Raid, que tem lugar no próximo fim de semana na região de Reguengos de Monsaraz.

O piloto do Marco de Canaveses, mas a residir em Espanha, alinha na prova da Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense aos comandos de uma Husqvarna 350 com que tenciona disputar mais três jornadas do ‘Nacional’ de Rally Raid.

A intenção de Fausto Mota é clara; tal como no Panafrica Rally quer preparar a sua participação no Ralu Dakar 2020, que terá lugar em janeiro na Arábia Saudita.

“É ótimo regressar às pistas nacionais e em especial ao Campeonato Nacional de Rally Raid. As provas são de navegação e é precisamente o que preciso treinar para o Dakar, onde a navegação impera”, começa por explicar o piloto marcoense.

Fausto Mota detalha ainda que o trabalho de preparação para o ‘Dakar’ tem sido minucioso: “Tenho apostado no treino físico e em testar a mota em diversos aspetos nomeadamente as suspensões. Tivemos uma boa experiência no Panafrica e agora quero continuar para não perder o ritmo”.

“As provas do Campeonato Nacional de Rally Raid são muito próximas umas das outras e vai haver corridas até início de dezembro. Vamos ver se consigo estar em todas para me poder preparar da melhor maneira possível para o grande desafio em janeiro”, acrescenta o piloto duriense, que alinhará na prova ‘rainha’ do TT mundial pela quinta vez e quer melhorar o top 30 alcançado na edição deste ano.

O Rally Raid de Reguengos de Monsaraz arranca no sábado, dia 19 de outubro, pela manhã, com a primeira etapa, que terá um setor seletivo de 245 km cronometrados. No domingo também pela manhã arranca a segunda e derradeira jornada de 163 km que, tal como a primeira, também parte de Reguengos de Monsaraz.