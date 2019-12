Motociclismo Fausto Mota na luta pelo título no encerramento do ‘Nacional’ de Rally Raid Por

Fausto Mota está na discussão pelo título nacional de Rally Raid, depois de dois pódios conseguidos esta temporada, que se conclui no próximo fim de semana no concelho de Alcanena.

O piloto de Marco de Canaveses ocupa o quarto lugar do campeonato, e parte para este derradeiro evento com a possibilidade de discutir o triunfo na competição, numa prova que é organizada pelo Pedrinha Motor Clube e pela R3 – Roadbook Rally Raid.

Fausto Mota volta a alinhar aos comandos de uma Husqvarna inscrita pela TAMEGAscrl, com a qual já disputou as três provas realizadas anteriormente, tendo sido terceiro em Góis e segundo no evento que se disputou no Marco de Canaveses.

Mas a participação não tem em vista apenas o Campeonato Nacional de Rally Raid AJP, como faz questão de salientar o piloto marcoense: “O Dakar está tão perto. De setembro para cá temos vindo a disputar o maior número de provas que nos é possível. Também tenho tentado treinar o mais que posso, inclusive fora de competição”.

“Fizemos o Panafrica Rally, estamos a fazer o CNRR, fizemos o International Six Days Enduro em que fomos o melhor clube português e já estamos a chegar ao fim da fase de competições 2019”, salienta Fausto Mota.

Para o piloto da TAMEGAscrl “esta é a última prova antes do Dakar”. Por isso promete: “Quero dar o meu melhor, tentar ser capaz de fazer ainda mais do que o que já consegui fazer, mas neste momento é preciso gerir a corrida. Estou especialmente preocupado em não me lesionar. Quero estar nas melhores condições para o grande desafio que se avizinha”.

O Rally Raid de Alcanena arranca no sábado, dia 7 de dezembro com a primeira etapa que terá 253 km disputados ao cronómetro e prossegue no dia seguinte, domingo, em que se realiza o segundo e derradeiro setor seletivo de 137 km.