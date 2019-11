Motociclismo Fausto Mota garante brilhante segundo lugar ‘em casa’ Por

Foi na sua terra, Marco de Canaveses, que Fausto Mota conseguiu a segunda posição, o seu melhor resultado deste ano no Campeonato Nacional de Rally Raid AJP.

Nesta que foi a terceira prova da competição, o piloto piloto da TAMEGA scrl realizou uma exibição muito consistente ao longo de todo o evento, procurando tirar o máximo partido da Husqvarna 350 que tripulou.

Foram 415 quilómetros divididos por duas especiais – de 236,02 km e 131,93 km – que Fausto Mota cumpriu com distinção, sendo o terceiro mais rápido no primeiro dia e segundo na segunda jornada. O que o fez concluir este Rally Raid do Marco de Canaveses logo atrás do vencedor.

“O fim de semana foi muito bom. Foram 7h30 de especiais, dois dias muito bons de treino para o Dakar. A prova correu bem. O nível está bastante forte, mas só assim é que faz sentido. Os quatro primeiros estão com um ritmo bastante bom”, observou no final o piloto marcoense.

Fábio Mota destaca o equilíbrio que se vive neste campeonato, onde ocupa a quarta posição: “Estamos perto uns dos outros. Aproveito para dar os parabéns à organização e para agradecer a todos os macoenses o apoio”.