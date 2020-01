Motociclismo Fausto Mota ganha posições no segundo dia de corrida na Arábia Saudita Por

Fausto Mota voltou a conhecer uma jornada muito postiva no 42º Rali Dakar. O piloto da Husqvarna # 38 subiu duas posições na classificação geral das motos e foi nono na classe Maratona.

Para o marcoense a residir em Espanha a prioridade foi evitar erros de navegação ou qualquer outro tipo de percalço. O que foi plenamente alcançado conseguindo o 48º tempo da especial, o que lhe permitiu já integrar o lote dos 50 primeiros das duas rodas.

Fausto precisou de 4h46m43s para cumprir os 367 quilómetros da especial cronometrada. “Uma etapa longa. Mas correu tudo bem, sem quaisquer percalços. Gostei muito do percurso do dia. Perdi-me um pouco na parte final, mas não foi nada de significativo. Estou mais à vontade, um pouco mais confiante para continuar”, referiu no final.

O piloto da Tamega Lyrsa acrescentou: “Estamos noutro continente e é sempre preciso alguma prudência no arranque. Hoje foi a segunda etapa e ainda há muita corrida pela frente”.

Amanhã disputa-se a terceira etapa e a primeira em ‘loop’ em torno da cidade de Neom. Por entre montanhas e vales e ao longo de um tapete de areia, os pilotos serão conduzidos junto à fronteira com a Jordânia. Será nesta especial 404 km cronometrados que o Dakar alcançará o seu ponto mais alto: 1.400 metros.