Motociclismo Fausto Mota entre os 30 primeiros do ‘Dakar’ Por

Fausto Mota conheceu hoje mais um dia muito positivo no Rali Dakar 2019, conseguindo ser 26º na etapa e subindo três posições na classificação geral de motos.

O piloto da Testa-Tamega Rally passou a integrar o top 30 das duas rodas e ganhou mais uma posição na classe Maratona, onde é agora quinto classificado, quando falta apenas uma etapa para terminar esta 41ª edição da prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial.

Foto: Duda Bairros

Aos comandos da Husqvarna 450 Rally # 54 Fausto Mota, mostrou estar bastante adaptado ao terreno e sem qualquer revés mecânico, como sucedeu na quarta etapa, pôde andar ao nível dos melhores privados.

O piloto do Marco de Canaveses mostrou a sua satisfação no final da tirada em Pisco: “A etapa tinha muita navegação, mas felizmente correu tudo bem. Fizemos uma boa corrida sem cometer erro e a moto também se portou bem. Ainda estou bastante amassado da queda de ontem, tenho o corpo todo dorido, mas isso não impediu de andar bem e corresponder. Estamos cada vez mais perto da meta e de cumprir com sucesso a nossa quarta participação no Dakar”.

A décima e derradeira etapa disputa-se entre Pisco e Lima, onde a caravana regressa, ao final de 10 dias da mais pura competição. A especial que marca o final de mais uma edição da prova rainha de todo-o-terreno terá 358 km de ligação, 112 dos quais disputados ao cronómetro.