Motociclismo Fausto Mota em Góis para mais um ‘treino’ para o ‘Dakar’ Por

Uma semana depois de ter conseguido uma boa exibição na Baja Portalegre 500, Fausto Mota disputa o Rally Raid de Góis. Mais uma etapa na sua preparação para o Rali Dakar 2020.

O piloto de Marco de Canaveses enfrenta a prova do Góis Moto Clube e da R3 – Roadbook Rally Raid aos comandos de uma Husqvarna 350 com a qual conquistou na jornada inaugural do campeonato da disciplina.

Em Reguengos de Monsaraz Fausto Mota foi quarto, pelo que nesta terceira prova que realiza em território nacional e a quarta em que participa em pouco mais de um mês, está apostado em conseguir mais um bom resultado.

“Esta é mais uma prova. Quantas mais melhor. Ainda no passado fim de semana estive em Portalegre e as coisas correram bem. Quero continuar. Treinar a navegação indispensável numa prova como o Dakar”, refere o piloto marcoense.

Fausto Mota acrescenta que esta é a segunda de mais duas prova que faz no ‘Nacional’ de Rally Raid, e revela: “Quero tentar fazer todas. Este ano conseguimos no Dakar a nossa melhor marca e o objetivo é tentar fazer melhor na próxima edição”.

O Rally Raid de Góis arranca no sábado, dia 2 de novembro pela manhã, com a primeira etapa composta por um setor seletivo de 220 km que se inicia perto do Liboreiro e termina em Carvacelos. No domingo, também pela manhã, decorre a segunda e derradeira jornada de 132 km com o sentido inverso (Carcavelos – Liboreiro).