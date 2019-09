Motociclismo Fausto Mota em bom plano nas 24H Vall de Tenes Por

Como vem sendo seu timbre, Fausto Mota voltou a mostrar os seus dotes além-fronteiras. Desta vez nas 24H Valle de Tenes, a maior prova de resistência espanhola e do mundo em motos de 50 cc.

No evento que se disputou no passado fim de semana o piloto do Marco de Canaveses tripulou mais uma vez a Tamega Proto, desta vez fazendo equipa com o seu compatriota Rafael Marques e os belgas David Detaille e Julien Lorquet.

Foi uma participação da equipa (Tamega Lyrsa) muito positiva, numa prova difícil e exigente, que contou com alguns dos nomes do motociclismo internacional. Embora a exibição da mtoto # 9 inscrita na categoria G3 nas pistas do Circuito Pinar la Riera (Barcelona) não tenha começado da melhor forma, com problemas mecânicos que obrigaram a uma ida não prevista às boxes, tenham obrigado a ficar fora de pista durante duas horas, Fausto Mota conseguiu realizar 420 voltas ao percurso – a melhor das quais em 2m56s.

“Tivemos um problema mecânico logo na primeira hora. Ficámos parados cerca de duas horas e depois, quando conseguimos regressar à pista foi com o objetivo levar a mota até ao fim, pelo que simplesmente apostámos em rodar sem cometer erros. Nesta prova estavam alguns grandes nomes do desporto motorizado, a concorrência era forte e a prova muito exigente”, conta o piloto marcoense.

Fausto Mota admite que depois do que aconteceu à equipa “seria difícil pensar em resultados”. Considera no entanto ter sido “um excelente treino para o Dakar.”

“A ideia era passar horas em cima da mota e treinar a resistência. Objetivo cumprido. O balanço é positivo. Quero agradecer ao Rafael o convite, aos amigos da MM Racing e aos restantes membros da equipa. Foi um prazer poder participar nesta prova”, acrescentou o piloto nortenho, que participou nesta competição pela terceira vez.