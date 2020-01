Motociclismo Fausto Mota dá exemplo de desportivismo Por

O Rali Dakar pode ser uma competição, mas é também uma prova com espírito de entreajuda. Um espírito defendido pelo seu criador, Thierry Sabine, e hoje seguido ‘à risca’ por Fausto Mota.

Na sexta etapa, que ligou Há’il a Riade, a capital da Arábia Saudita, o piloto do Marco de Canaveses parou para ajudar um concorrente, por sinal um dos que já rodou em posições de destaque; o sul-africano Ross Branch.

Fausto Mota sofrera na véspera uma queda e sabe como a prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial pode ser bem cruel para os que a desafiam. Assim, quando viu Branch em necessidade parou para o ajudar, rebocando a sua mota até ao fim da especial.

Apesar deste episódio o piloto da XRAIDS Team foi oitavo da classe maratona e 36º absoluto, nesta que foi a tirada mais longa até agora e totalmente disputada em pisos de areia.

No final Fausto Mota falou do seu dia: “A etapa de hoje foi muito bonita, foi longa, exigente, como o Dakar já nos tem habituado, mas com paisagens lindas. Deu-me hoje particular satisfação percorrer o troço do dia. Correu tudo bem. Fiz uma etapa limpa, sem problemas. Já muito perto do final, ajudei um piloto a levar a moto dele até ao fim”.

Amanhã cumpre-se o dia de descanso, antes de dar seguimento à segunda parte do Rali Dakar, em que se vão disputar as seis etapas finais desta que é a prova rainha do todo-o-terreno mundial.

Ficam imagens do momento em que o piloto marcoense pára para ajudar Ross Branch.