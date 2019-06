Motociclismo Fausto Mota confirmado no Rali Dakar Por

Fausto Mota confirmou a sua presença na edição 2020 do Rali Dakar, prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial que pela primeira vez se disputará pela primeira vez na Arábia Saudita.

Tendo a prova da ASO em mente, o piloto do Marco de Canaveses vai alinhar no MX50 Euronations, onde subiu ao pódio por duas vezes.

Sendo um dos primeiros portugueses a confirmar a sua presença no ‘Dakar’ do próximo ano, Fausto Mota sabe que não pode descurar a sua preparação para a grande prova de janeiro do próximo ano.

Assim no próximo fim de semana o piloto marcoense estará em St. Isidorushoeve, na Holanda para disputar o MX Euronations, competição onde no passado já conquistou uma vitória e um segundo lugar. Esta será a sua quarta presença nesta competição dedicada a motos d 50 cc, que decorre sem interrupções há oito anos.

Em 2017 na Bélgica, Fausto Mota conquistou a vitória por equipas e em 2018, na edição que disputada em Itália, alcançou o segundo lugar também por equipas. O piloto português, que irá competir aos comandos de uma Tamega Proto, integrado na categoria G3 juntamente com mais 120 participantes, representando diversos países europeus, assume-se apostado em lutar pelas primeiras posições.

“Vou participar, uma vez mais, no MX Euronations, uma prova sempre muito competitiva e que é também mais uma boa oportunidade de fazer um excelente treino para enfrentar mais uma edição do Dakar agora com um figurino completamente diferente e que continua a ser o grande foco de toda uma temporada. É, por isso, mais uma boa forma de continuar a ganhar ritmo competitivo”, afirma Fausto Mota.