Motociclismo Fausto Mota com mais um desafio em Espanha Por

Depois de recentemente ter subido ao pódio no Motocross (MX) Euronations, Fausto Mota prossegue o seu programa desportivo no próximo fim de semana participando nas 24H Vall de Tenes, a maior prova de resistência da modalidade em Espanha.

Esta será a terceira participação do piloto do Marco de Canaveses no evento espanhol, onde já conquistou um quarto lugar, esperando agora conseguir um bom desempenho aos comandos de uma Tamega Proto.

Fausto Mota reside e trabalha atualmente no país vizinho, e desta vez vai competir ostentando o dorsal # 9 e fazendo equipa com o seu compatriota Rafael Marques e dois pilotos belgas, David Detaille e Julien Lorquet.

O quarteto vai competir na categoria 3 nesta que é a 39ª edição das 24H Vall de Tenes, que reúne cerca de quatro dezenas de equipas, entre as quais se encontram grandes nomes do motociclismo e do Dakar, como Oriol Mena, Marc Solà ou Xavier Garcia Vico. Este um catalão com grande projeção internacional.

“O Rafael teve a ideia de disputarmos de novo esta prova e eu de pronto aceitei. Vamos fazer equipa com dois pilotos belgas. O objetivo é conseguir uma boa classificação. Estamos conscientes que os adversários são de grande nível e que não será fácil, mas são 24 horas e tudo pode acontecer”, salienta Fausto Mota.

Neste evento o piloto marcoense tem objetivos muito precisos: “Para mim é também muito importante enquadrar esta participação no meu plano de preparação para o Dakar. No ano passado conseguimos o nosso melhor resultado e o objetivo é tentar melhorar ainda mais. Passar diversas horas em cima da mota vai ser duro, mas ajuda a ganhar resistência e é precisamente nisso que estou apostado”, conclui o piloto que na edição anterior do Rali Dakar conquistou um lugar no top 30 da classificação geral.