Fausto Mota 'ataca' Rali Dakar com mais ambições

Fausto Mota disputa o Rali Dakar 2019 com redobradas expetativas. Uma ambição que é medida pelo seu objetivo de terminar, se possível entre os melhores 30 da competição das motos.

Este ano o piloto do Marco de Canaveses aposta numa Husvqvarna V450, e possui uma nova estrutura de apoio, que lhe permite ter mais condições de alcançar os objetivos.

“Para este Dakar alugamos espaço numa estrutura para a parte logística entre os acampamentos. Temos também acesso ao camião da Husqvarna para todo o material que precisarmos durante a prova. O Pedro Oliveira é a pessoa da minha confiança que me vai acompanhar e ajudar no que for necessário durante o decorrer da prova”, explica Fausto Mota.

A prova tem muitas novidades, a começar de se disputar desta feita num só país e ser mais curta do que as anteriormente realizadas na América do Sul. O piloto duriense não esquece esse facto.

“Este ano são 3000 km cronometrados a disputar integralmente no Peru. As etapas do Peru costumam ser bastante duras, por isso, creio que apesar da edição 2019 do Rali Dakar ser mais reduzida, 10 dias, não creio que seja mais fácil, a exigência do traçado e a dureza da prova vão ser bem evidentes. Acho a mudança positiva. O ano passado foram precisamente as etapas do Peru que mais gostei de disputar. Acredito que vai ser uma grande prova”, destaca Fausto Mota.

A preparação para a prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial não foi descurada, tanto em termos físicos como técnicos: “Ao longo de todo o ano tento participar no maior número de provas possível para poder ganhar ritmo e elevar a minha performance. Fiz algumas provas internacionais, algumas competições do Campeonato Nacional de Todo-o-terreno e o Campeonato Nacional de Rally Raid. Também estive uma semana a treinar navegação em Marrocos. O Dakar é uma prova muito exigente, por isso, para além de me dedicar à competição, faço durante todo o ano uma preparação diária: BTT, Trail running e dois treinos de mota por semana”.

No que toca resultados Fausto Mota sabe que tem algumas limitações, pelo que a ‘fasquia’ não é colocada muito alta: “O principal objetivo é terminar a corrida e se tudo correr bem, acredito que posso ficar entre os primeiros 30. Aproveito para agradecer aos meus patrocinadores, família e amigos, a confiança, dado que sem eles não seria possível, realizar uma vez mais este sonho”.